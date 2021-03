Undertale vanaf vandaag op Xbox Game Pass

Undertale, de indie culthit uit 2015, is vanaf vandaag te spelen op de Xbox via Game Pass.

De game is al een tijdje beschikbaar voor PC, Switch, PS4, PS Vita, en PC (Steam en Microsoft Store). Middels een blogpost laat Microsoft echter weten dat Undertale vanaf vandaag ook speelbaar is voor Xbox One, Series X, en Series S. Daarbij is ook bekend gemaakt dat deze versie van de game unieke- en exclusieve content zal bevatten.

In Undertale is elk monster een individu. Je kunt ervoor kiezen om te vechten, of je kunt ervoor kiezen om genade te tonen. Daarbij kun je zelfs bevriend worden met de monsters in kwestie. De game wordt al enkele jaren geprezen om het sterke schrijfwerk, de uitstekende soundtrack en vernieuwende gameplay.