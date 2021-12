Uncharted: Legacy of Thieves Collection komt in januari naar PS5 en later naar PC

Sony heeft middels een bericht op het PlayStation Blog laten weten dat Uncharted: Legacy of Thieves Collection eerst naar de PlayStation 5 komt en later pas naar de PC.

De PlayStation 5-versie van Uncharted 4 en Uncharted: Lost Legacy zullen vanaf 28 januari 2022 verkrijgbaar zijn op de nieuwe console van Sony. De PC-versie zal “later in 2022” gaan verschijnen op Steam en de Epic Games Store.

De collectie zal op de PlayStation 5 diverse grafische modi hebben. Zo is er de Fidelity mode waardoor de game in 4K en 30fps speelbaar is, maar ook de hoge framerate patch van de PlayStation 4 keert terug, waardoor de games ook in 60fps speelbaar zijn. Voor eigenaren van een tv/ monitor met 120hz of meer zal de game in 1080p op 120fps draaien.

De PlayStation 5-versie zal ook gebruik maken van de nieuwe features van de DualSense, namelijk de adaptieve triggers. Daarnaast zal de collectie ook 3D Audio ondersteunen.

Het is overigens wel zo dat de release van deze collectie met wat addertjes komt. Zo kunnen eigenaren van de originele games de upgrade maken naar de PlayStation 5-versie voor een tientje. Echter betekent dit wel dat ze altijd de fysieke versie van de game in hun console moeten steken om de games te kunnen draaien. Degene die de games digitaal hebben, zullen dat natuurlijk niet hoeven, aangezien ze voor een tientje de licentie van de games aanschaffen.

Let dus wel op dat als je de games fysiek op de PlayStation 4 had en je nu een PlayStation 5 Digital Edition hebt je de upgrade niet zult kunnen maken.

Daarnaast heeft Sony in sommige landen een promotie voor de Uncharted film erbij gedaan. Het is helaas alleen in Australië, Nieuw Zeeland, Engeland en de VS, maar daar krijgen ze een kaartje voor de film als ze de games aanschaffen.