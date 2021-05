Uncharted 4 komt mogelijk naar pc

Sony heeft tijdens een presentatie voor investeerders aangegeven dat Uncharted 4 naar pc komt.



Het lijkt er op dat Sony een pc port van Uncharted 4 gaat maken. Tijdens een presentatie voor investeerders werd er gesproken over komende pc releases en daar zat Uncharted 4 bij. De presentatie bevat geen release date. Het leek er op dat deze informatie eerder is vrijgekomen dan verwacht.

Waarom Uncharted 4 van alle games? Persoonlijk denk ik dat Sony interesse voor de ip nog groter wilt maken, ook omdat de Uncharted film met Tom Holland en Mark Wahlberg volgend jaar uitkomt. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer spelers op pc Nathan Drake’s laatste avontuur mee kunnen maken. Het is voor nu nog een kwestie van afwachten. Het is een verassing dat Uncharted 4 een pc port krijgt. Wat betekent dit voor de Nathan Drake Collection? Het zou raar zijn als alleen het laatste deel van de games overgebracht wordt naar pc. Hopelijk krijgen wij daar binnenkort meer informatie over.

Een andere reden waarom deze port een verassing is, is omdat velen vragen om een pc port van Bloodborne. De game is tot de dag van vandaag erg populair binnen de gaming community. Vaak wordt Bloodborne gezien als de beste game binnen de Souls-reeks. Velen argumenteren dat Bloodborne erg zou profiteren van een pc port of zelfs een PlayStation 5 upgrade waarin de game een betere performance zou krijgen. That being said; nu krijgen veel nieuwe spelers de mogelijkheid om een avontuur van Nathan Drake mee te maken.