Nieuwe uitverkoop in de PlayStation Store zorgt dat ‘je meer uit je games kunt halen’

Sony heeft weer een nieuwe uitverkoop in de PlayStation Store onder de noemer ‘Haal meer uit je games’. De kortingen kunnen oplopen tot maar liefst 70% op diverse toptitels, waaronder de Mass Effect Legendary Edition, Assassin’s Creed Valhalla en meer!

De naam van de actie heeft voornamelijk te maken met het feit dat de versies van de games meer bieden dan alleen de standaard versie. Alle deals zijn als volgt:

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe van 89,99 voor 44,99

Borderlands 3 Season Pass ™ van 49,99 voor 16,49

Borderlands 3 ™ van 69,99 voor 19,59

Borderlands 3: Season Pass 2 ™ van 29,99 voor 19,49

Borderlands 3: Super Deluxe Edition ™ van 79,99 voor 35,99

Call of Duty®: Black Ops Cold War – Cross-gen-bundel ™ van 74,99 voor 37,49

Call of Duty®: Black Ops Cold War – Ultimate Edition ™ van 99,99 voor 59,99

Control Ultimate Edition van 39,99 voor 15,99

Destiny 2: Beyond Light + 1 Season van 49,99 voor 29,99

Destiny 2: Beyond Light Deluxe Edition van 69,99 voor 46,89

Destiny 2: Beyond Light van 39,99 voor 23,99

Destiny 2: Forsaken van 24,99 voor 9,99

Destiny 2: Legendary Edition van 79,99 voor 39,99

Destiny 2: Shadowkeep van 24,99 voor 9,99

Devil May Cry 5 Special Edition van 39,99 voor 29,99

DIRT 5 Year One Edition van 89,99 voor 44,99

F1® 2021: Deluxe Edition van 84,99 voor 54,39

Greak: Memories of Azur van 19,99 voor 14,99

GreedFall – Gold Edition van 39,99 voor 17,99

HITMAN 3 – Standard Edition van 69,99 voor 34,99

HITMAN 3 Access Pass: HITMAN 2 Gold van 99,99 voor 19,99

Madden NFL 22 MVP Edition ™ en ™ van 99,99 voor 69,99

Metro Saga-bundel van 59,99 voor 23,99

Monster Energy Supercross 4 – Special Edition van 89,99 voor 35,99

Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Leg. Edition-bundel van 99,99 voor 39,99

No Man’s Sky van 49,99 voor 24,99

Override 2 Ultraman – Bemular – Fighter DLC van 3,99 voor 1,99

Override 2 Ultraman – Black King – Fighter DLC van 3,99 voor 1,99

Override 2 Ultraman – Dan Moroboshi – Fighter DLC van 3,99 voor 1,99

Override 2 Ultraman – Season Pass van 14,99 voor 4,94

Override 2 Ultraman – Ultraman – Fighter DLC van 3,99 voor 1,99

Override 2: Super Mech League – Ultraman Edition Season Pass van 14,99 voor 4,94

Planet Coaster: Avonturenpakket van 9,99 voor 5,99

Planet Coaster: Klassieke attracties-collectie van 9,99 voor 5,99

Planet Coaster: Luxe attracties-collectie van voor 7,79

Planet Coaster: Premium Edition van 79,99 voor 43,99

Rainbow Six® Siege Operator Edition van 69,99 voor 27,99

Rainbow Six® Siege Ultimate Edition van 89,99 voor 44,99

RIDE 4 – Special Edition van 99,99 voor 49,99

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Deluxe Edition van 59,99 voor 29,99

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ Deluxe Upgrade van 9,99 voor 4,99

Tennis World Tour 2 – Complete Edition van 59,99 voor 29,99

Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2 – Cross-Gen Deluxe-bundel van 54,99 voor 32,99

Watch Dogs Legion – Gold Edition van 99,99 voor 44,99

Watch Dogs: Legion – Deluxe Edition van 79,99 voor 31,99

Worms Rumble – Digital Deluxe Edition van 21,99 voor 10,99

Wreckfest PlayStation®5 Version – Season Pass 1 van 14,99 voor 7,49

Wreckfest PlayStation®5 Version – Season Pass 2 van 9,99 voor 4,99

ABZÛ van 19,99 voor 5,99

Anthem™: Legion of Dawn Edition van 79,99 voor 7,99

Arcade Classics Anniversary Collection van 19,99 voor 4,99

Assassin’s Creed® Odyssey – GOLD EDITION van 99,99 voor 29,99

Assassin’s Creed® Odyssey – ULTIMATE EDITION van 114,99 voor 34,49

Assassin’s Creed® Origins – DELUXE EDITION van 79,99 voor 15,99

Assassin’s Creed® Origins – GOLD EDITION van 99,99 voor 24,99

Assetto Corsa Ultimate Edition van 39,99 voor 7,99

Baja: Edge of Control HD van 29,99 voor 4,49

Batman – The Telltale Series – Season Pass van 14,99 voor 3,74

Batman™: Arkham VR van 19,99 voor 7,99

Borderlands Legendary Collection van 49,99 voor 19,99

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Deluxe Edition van 79,99 voor 26,39

Castlevania Anniversary Collection van 19,99 voor 4,99

Catherine: Full Body Deluxe Edition van 49,99 voor 22,49

Crash Bandicoot™-bundel – N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled van 69,99 voor 27,99

Darksiders II Deathinitive Edition van 29,99 voor 5,99

Darksiders III Blades & Whip Edition van 99,99 voor 19,99

Darksiders Warmastered Edition van 19,99 voor 4,99

DCL – The Game van 39,99 voor 11,99

De Sims™ 4 Deluxe Party Edition van 49,99 voor 12,49

Dead Island Definitive Edition van 19,99 voor 4,99

DEAD RISING Triple bundelpakket van 49,99 voor 14,99

Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil van 39,99 voor 29,99

Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle van 44,99 voor 19,79

DiRT Rally 2.0 – Game of the Year Edition van 49,99 voor 9,99

DmC Devil May Cry: Definitive Edition van 39,99 voor 9,99

DMC4SE Demon Hunter Bundle van 35,99 voor 8,99

DRAGON BALL FIGHTERZ – FighterZ Edition van 99,99 voor 14,99

Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 Bundle van 89,99 voor 13,49

DRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition van 89,99 voor 29,69

ELEX van 59,99 voor 11,99

Extinction: Jackal Invasion van 7,99 voor 1,19

Extinction: Ravenii Rampage van 7,99 voor 1,19

Extinction: Skybound Sentinel van 7,99 voor 1,19

Fallout 4 Season Pass Bundle van 39,99 voor 9,99

Fallout 4: Automatron van 9,99 voor 3,99

Fallout 4: Contraptions Workshop van 4,99 voor 1,99

Fallout 4: Far Harbor van 14,99 voor 5,99

Fallout 4: Game of the Year Edition van 39,99 voor 9,99

Fallout 4: Nuka-World van 9,99 voor 3,99

Fallout 4: Vault-Tec Workshop van 4,99 voor 1,99

Fallout 4: Wasteland Workshop van 4,99 voor 1,99

Fallout 76 van 39,99 voor 9,99

Fallout 76: Steel Dawn Deluxe Edition van 69,99 voor 27,99

Farming Simulator 19 – Platinum Edition van 39,99 voor 19,99

FAST & FURIOUS CROSSROADS: Deluxe Edition van 79,99 voor 31,99

FINAL FANTASY XV MULTIPLAYER: COMRADES van 9,99 voor 3,99

FINAL FANTASY XV ROYAL PACK van 14,99 voor 7,49

FINAL FANTASY XV Season Pass van 14,99 voor 7,49

FINAL FANTASY XV: EPISODE ARDYN van 4,99 voor 2,49

FINAL FANTASY XV: EPISODE GLADIOLUS van 4,99 voor 2,49

FINAL FANTASY XV: EPISODE IGNIS van 4,99 voor 2,49

FINAL FANTASY XV: EPISODE PROMPTO van 4,99 voor 2,49

For Honor Complete Edition van 99,99 voor 24,99

FOR HONOR Marching Fire Edition van 49,99 voor 12,49

Grand Theft Auto V: Premium Edition van 34,99 voor 14,69

GreedFall – Gold Edition van 39,99 voor 17,99

HITMAN™ – Game of the Year Edition van 59,99 voor 11,99

Homefront®: The Revolution ‘Freedom Fighter’ Bundle van 39,99 voor 7,99

Homefront®: The Revolution van 19,99 voor 3,99

How to Survive: Storm Warning Edition van 19,99 voor 3,99

Jurassic World Evolution Deluxe Edition van 54,99 voor 10,99

Jurassic World Evolution: Jurassic Park Edition van 64,99 voor 16,24

Jurassic World Evolution: Uitbreidingenverzameling van 39,99 voor 15,99

Just Cause 4 – Complete Edition van 69,99 voor 13,99

Kerbal Space Program Enhanced Edition Complete van 59,99 voor 26,99

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition van 39,99 voor 9,99

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – Fate Edition van 54,99 voor 27,49

LEGO® DC Super-Villains van 59,99 voor 14,99

LEGO® Harry Potter™ Collectie van 39,99 voor 17,99

LEGO® Marvel Collection van 59,99 voor 23,99

Lethal VR van 14,99 voor 2,99

Let’s Sing 2021 van 39,99 voor 19,99

Mafia: Definitive Edition van 39,99 voor 23,99

Mafia: Trilogy van 59,99 voor 32,99

Mass Effect™ Legendary Edition van 69,99 voor 44,79

Mega Man 30th Anniversary Bundle van 59,99 voor 40,19

Mega Man Legacy Collection 1 & 2 Combo Pack van 24,99 voor 9,99

Mega Man X Legacy Collection 1+2 van 38,99 voor 19,49

Metro Redux van 29,99 voor 5,99

Metro Saga-bundel van 59,99 voor 23,99

Metro: Last Light Redux van 19,99 voor 3,99

Monkey King Season Pass van 29,99 voor 8,99

Monopoly Family Fun Pack van 29,99 voor 8,99

Monster Energy Supercross 2 – Special Edition van 59,99 voor 8,99

Monster Energy Supercross 4 – Special Edition van 89,99 voor 35,99

Monster Hunter World: Iceborne Master Edition van 39,99 voor 29,99

Monster Sanctuary van 19,99 voor 9,99

Mortal Kombat XL van 49,99 voor 14,99

MXGP3 – Special Edition van 34,99 voor 5,24

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Legacy van 69,99 voor 13,99

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy van 39,99 voor 7,99

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Deluxe Edition van 94,99 voor 14,24

Necromunda: Underhive Wars – Gold Edition van 29,99 voor 14,99

ONE PIECE World Seeker Deluxe Edition van 97,99 voor 14,69

Outward: The Adventurer Bundle van 64,99 voor 29,24

Overcooked! 2 van 24,99 voor 9,99

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition van 39,99 voor 19,99

Persona 5 Royal Deluxe Edition van 69,99 voor 27,99

Red Dead Online van 19,99 voor 9,99

Red Dead Redemption 2 van 59,99 voor 24,59

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered van 29,99 voor 5,99

Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition van 29,99 voor 8,99

R-Type Final 2 Digital Deluxe Edition van 59,99 voor 47,99

R-Type Final 2 Stage Pass van 19,99 voor 15,99

R-Type Final 2: DLC Set 1 van 6,99 voor 5,59

R-Type Final 2: DLC Set 2 van 6,99 voor 5,59

R-Type Final 2: DLC Set 3 van 9,99 voor 7,99

R-Type® Final 2 van 39,99 voor 31,99

SEGA® Mega Drive Classics™ van 29,99 voor 10,49

Shenmue I & II van 34,99 voor 10,49

Sid Meier’s Civilization® VI Anthology van 74,99 voor 37,49

Sid Meier’s Civilization® VI Platinum Edition van 49,99 voor 24,99

Skyrim Special Edition + Fallout 4 G.O.T.Y. Bundle van 69,99 voor 27,99

SOULCALIBUR ? Deluxe Edition van 99,99 voor 14,99

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated van 29,99 voor 17,99

STAR OCEAN: IAF DIGITAL EDITION van 29,99 voor 11,99

Star Ocean® Till The End Of Time™ van 20,99 voor 10,49

Street Fighter 30th Anniversary Collection van 29,99 voor 14,99

SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET Complete Edition van 69,99 voor 13,99

SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET Complete Upgrade van 39,99 voor 7,99

The Council – Complete Season van 14,99 voor 5,99

The Disney Afternoon Collection van 19,99 voor 4,99

The Division 2 – Warlords of New York Ultimate Edition van 79,99 voor 23,99

THE LAST REMNANT Remastered van 19,99 voor 9,99

The Outer Worlds van 59,99 voor 19,79

The Outer Worlds: Murder on Eridanos van 14,99 voor 11,99

The Outer Worlds: Peril on Gorgon van 14,99 voor 9,74

The Sinking City: Necronomicon Edition van 74,99 voor 18,74

The Surge 2 – Premium Edition van 39,99 voor 13,99

The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine van 19,99 voor 5,99

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition van 49,99 voor 9,99

The Witcher 3: Wild Hunt – Hearts of Stone van 9,99 voor 2,99

The Yakuza Remastered Collection van 39,99 voor 23,99

Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint Ultimate Edition van 119,99 voor 35,99

Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2 van 44,99 voor 26,99

UFC® 4 Deluxe Edition van 79,99 voor 23,99

Umbrella Corps Deluxe Edition van 17,99 voor 4,49

Unravel Yarny-bundel van 29,99 voor 5,99

Valentino Rossi The Game – Digital Deluxe van 39,99 voor 5,99

Valentino Rossi The Game – Special Edition van 29,99 voor 4,49

Valkyria Chronicles 4 Complete Edition van 49,99 voor 19,99

V-Rally 4 Season Pass van 24,99 voor 9,99

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr Complete Collection van 89,99 voor 13,49

Wasteland 3 Expansion Pass van 19,99 voor 11,99

Wasteland 3: The Battle of Steeltown van 13,99 voor 8,39

Watch Dogs® 2 – Deluxe Edition van 79,99 voor 15,99

Watch Dogs®2 van 69,99 voor 13,99

We Happy Few Digital Deluxe van 89,99 voor 13,49

Wolfenstein: Alt History Collection van 69,99 voor 27,99

Wolfenstein® II: The New Colossus™ Deluxe Edition (CUSA07377) van 59,99 voor 11,99

Worms Battlegrounds + Worms W.M.D van 34,99 voor 8,74

WRC Collection van 69,99 voor 6,99

Wreckfest: Drive Hard. Die Last. Season Pass van 14,99 voor 7,49

Zombie Army 4: Dead War van 49,99 voor 14,99

Zombie Army 4: Season Pass One van 34,99 voor 17,49

De credits voor dit lijstje zijn overigens helemaal voor Budgetgaming!