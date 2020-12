Uitgebreide Back4Blood trailer doet eigenlijk aan Left 4 Dead 3 denken

Turtle Rock Studio komt met Back4Blood eigenlijk min of meer met Left 4 Dead 3. Niet dat je ons daarover zult horen klagen, natuurlijk!

Back4Blood werd tijdens de Game Awards onthuld en in een nieuwe trailer krijgen we meer gameplay te zien en geven enkele ontwikkelaars info over de visie van de game.

Back4Blood leent duidelijk de basiselementen uit de Left 4 Dead serie. Dat valt dit keer niet onder de categorie ‘beter goed gejat’, aangezien Turtle Rock ook aan het roer stond van die serie.

Echter worden de elementen wat gemoderniseerd en aangevuld met onder andere ‘multiplier cards’. In een dev diary laten enkele ontwikkelaars weten wat Back4Blood onderscheidt met andere co-op shooters. Het vormen van teams is essentieel om te overleven, omdat Ba