Uitgebreide aandacht voor Resident Evil Village tijdens TGS

Resident Evil Village krijgt een twee uur durende presentatie tijdens de Tokyo Game Show, die komend weekend plaatsvindt. Tijdens de presentatie wordt gameplay getoond en is er gelegenheid voor vragen aan de ontwikkelaars van Capcom.

De presentatie staat gepland voor 27 september om 14:00 Nederlandse tijd en is gericht op Resident Evil Village en Devil May Cry 5 Special Edition. Capcom-producenten Tsuyoshi Kanda en Peter Fabiano betreden samen met andere ontwikkelaars het podium om vragen te beantwoorden. De presentatie is aanstaande zondag via Twitch live te volgen.

Resident Evil Village is de achtste mailine-game in de serie en vormt een direct vervolg op Resident Evil 7: Biohazard. In de game kruip je opnieuw in de huid van Ethan Winters, die nog steeds op zoek is naar zijn vrouw Mia. Zijn reis brengt Ethan naar de koude gebieden van Louisiana, waar hij met gruwelijke mysteries te maken krijgt. Net als zijn voorganger zal Village zich afspelen vanuit het eerstepersoonsperspectief. De game werd aangekondigd tijdens de eerste showcase van de PlayStation 5. Inmiddels is bekend dat de game ook uitkomt voor Xbox Series X/S. Village moet in 2021 verschijnen.