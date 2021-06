Ubsioft laat de Snowdrop Engine en Avatar-game zien

Als kers op de taart laat Ubisoft een video zien van de nieuwe Snowdrop Engine. Om het helemaal mooi te maken, doen ze dit door beelden van de Avatar-game te showen.

De nieuwe engine, vergelijkbaar met Unreal, is een manier waarop ontwikkelaars games kunnen maken. We krijgen een prachtige presentatie te zien van Avatar en de planeet Pandora. We zien bijzondere wezens, natuurlijk de blauwe Na’vi en verschillende mensen en robots. Zoals we in de film (weet je nog, die uit 2009) ook zagen, zijn de mensen en de Na’vi druk met elkaar in gevecht.

Het is echter niet alleen een trailer of test video, dit zijn de eerste beelden van de Avatar game die gaat komen. Deze krijgt de naam Frontiers of Pandora en moet in 2022 verschijnen voor de Playstation 5, Xbox SX/S, PC, Stadia en Luna.