Ubisoft’s Hyper Scape wordt in april stopgezet

Soms heb je een enorme hit, soms sla je plank volledig mis. Dit lijkt het geval te zijn met Battle Royale-game Hyper Scape. Nog geen twee geleden kwam deze naar de PC, komende april wordt de stekker er al uitgetrokken.

Toch werd Hyper Scape in 2020 best goed ontvangen. Het voelde als een frisse game in de overwoekerende Battle Royale-markt van dat moment. Drie maanden later besloot Ubisoft echter al een behoorlijke herziening te plannen. Erg snel voor een game die net 3 maanden in de lucht is. Na de lancering van het derde seizoen stagneerde het al. Er kwamen nagenoeg geen extra updates, het leek er op dat Ubisoft de hoop reeds had opgegeven.

Nu, enkele maanden later, melden ze in een blogpost dat ze de lastige keuze hebben gemaakt om de stekker er helemaal uit te trekken. OpĀ 28 aprilĀ zal de game niet meer te spelen zijn. De uitgever geeft aan veel geleerd te hebben en al deze nieuwe kennis in volgende projecten te steken.