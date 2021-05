first-party titels van Ubisoft krijgen een nieuwe naam

De uitgever van Assassin’s Creed, Far Cry en de Tom Clancy’s games Ubisoft, heeft aangekondigd dat ze onder een nieuwe branding gaan publiceren. Het gaat om alle games die intern zijn ontwikkeld. Die titels zullen nu bekend staan ​​als Ubisoft Originals. Aangezien het aantal studio’s dat Ubisoft heeft, zullen we in de toekomst waarschijnlijk veel ervan zien. De eerste game die de branding zal krijgen is Tom Clancy’s The Division: Heartland.

Na de aankondiging van Heartland vroeg Eurogamer aan Ubisoft wat dat branding precies betekende. Als antwoord zei het bedrijf: “Moving forward ‘The Ubisoft Original’ mention is attached to all of Ubisoft’s games created in-house by our talented developers.”

Het is niet raar dat Ubisoft een branding gaat geven aan games die intern zijn ontwikkeld. Ook bepaalde streamingdiensten zoals Netflix en Amazon hebben hun eigen Originals. Zo kunnen ze aan tonen dat het gaat om content dat intern is gecreëerd. Door de naam kunnen wij vermoeden dat Ubisoft ook games van anderen ontwikkelaars uit wil gaan geven. Zo hebben ze een goed onderscheid tussen de verschillende games. Hier is nog geen officiële aankondiging over gedaan.

