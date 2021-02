Ubisoft wil mee free-to-play en mobile games en reduceren op AAA-titels

Ubisoft lijkt de focus iets minder op AAA-titels te willen leggen en meer op free-to-play en mobile games.

Ubisoft heeft laten weten dat ze hun line-up aan games nog diverser in de nabije toekomst. In een gesprek met IGN laat de Franse uitgever weten dat ze meer free-to-play games aan hun portfolio willen toevoegen, naast hun huidige portfolio aan ‘premium games’.

Zo werkt het bedrijf aan een mobiele versie van Assassin’s Creed in samenwerking met investeerder Tencent. Volgens Ubisoft topman Frederick Duguet zou het bedrijf meer free-to-play games willen uitbrengen en voornamelijk op mobiele apparaten. Bovendien legde de directeur uit dat Ubisoft in de toekomst niet zo afhankelijk wil zijn van zijn typische AAA-releases.

“We hebben een aantal jaren gezegd dat onze normale sjabloon is om drie of vier AAA-games te komen met, dus we houden ons aan dat plan voor fiscaal 2022. Maar we zien dat we progressief, continu evolueren van een model dat voorheen alleen gericht was op AAA-releases naar een model waar we een combinatie hebben van sterke releases van AAA en sterke back catalog-dynamiek, maar ook als aanvulling op ons programma van nieuwe releases met free-to-play en andere premiumervaringen.

In het fiscale jaar 2022 zullen we onze evolutie voortzetten van een AAA-release-centrisch model naar een model waarin AAA naast nieuwe premium en gratis te spelen innovatieve ervaringen op verschillende platforms staat. Deze uiteenlopende ervaringen zullen met elkaar worden gevoed door complementaire gameplay en bedrijfsmodellen. “

Ubisoft heeft het de afgelopen jaren ook aardig lastig gehad met hun AAA-games. Dat begon eigenlijk met Ghost Recon Breakpoint dat niet geheel aan de verwachtingen van het bedrijf voldeed. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat een hele lijst met Ubisoft games werd uitgesteld, met Prince of Persia The Sands of Time Remake als meest recente voorbeeld.

Ook zijn er bij Ubisoft een aantal games in ontwikkeling waar we al tijden niks meer van horen. Zo heeft men van Skull & Bones onlangs laten weten dat de game wordt gereboot. Is Avatar al enige tijd bij Massive in ontwikkeling en is Beyond Good and Evil 2 ook weer een tijd uit de picture. Wellicht dat dit ook een reden is dat de uitgever hun ‘horizon wil verbreden’.