Ubisoft wil geen politiek statement maken met Far Cry 6

Alhoewel Far Cry 6 gaat over een dictator in Cuba, wil de Franse ontwikkelaar duidelijk aangeven geen politiek statement te willen maken.

Ubisoft bracht deze week een nieuwe trailer uit voor het nieuwste deel in de Far Cry reeks, waarin we erachter komen dat wij als een Guerrilla strijder zullen spelen die de strijd aan gaat met een dictator, gespeeld door Breaking Bad-acteur Giancarlo Esposito. Kort daarna gaf Ubisoft de volgende statement af in een interview met The Gamer:

Wanneer je praat over guerrillastrijders, denk je aan de guerrilla’s uit de jaren 50 en 60, maar we hebben daadwerkelijk met guerrillastrijders die toen der tijd hebben teruggevochten gepraat en werden verliefd op hun verhalen. Maar we werden ook verliefd op de cultuur en de mensen die we ontmoetten. We hadden daarna het gevoel dat we niet Cuba moesten doen, want we realiseerden ons dat het een ingewikkeld eiland is en ons spel wil geen politiek statement maken over wat er in Cuba gebeurt. Maar het haalt wel inspiratie uit guerrillabewegingen van over heel de wereld en uit de geschiedenis. Wij denken dat het Yara-eiland (het fictieve eiland waar de game zich afspeelt) ons gaat helpen om een verhaal te vertellen dat erg open is over onze politiek en inspiratie.

Het lijkt erop dat er veel moeite wordt gestoken om guerrillastrijders correct neer te zetten, aangezien ze het gesprek zijn aangegaan met daadwerkelijke guerrillastrijders. Toch wordt er duidelijk aangegeven dat Ubisoft zich niet in het politieke wespennest wil mengen.

Wat denken jullie: is het mogelijk om een game te maken over zo’n politiek geladen onderwerp, zonder een statement erover te maken? De ontwikkelaar van Six Days of Fallujah gaf dit eerder ook aan, maar krabbelde later toch terug. We horen graag wat jullie denken! In ieder geval hoeven we niet lang meer te wachten, want Far Cry 6 wordt 7 oktober uitgegeven.