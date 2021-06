Ubisoft werkt ook aan films en series

Ubsioft had al verschillende series in de omloop, zoals Mythic Quest op Apple TV. Hier komen snel nieuwe afleveringen van, maar Ubisoft heeft meer voor ons in petto.

Er komt een film gebaseerd op de gelijknamige game Werewolves Within. Hier gebeurt van alles in een kleine plaatsje, waar iemand een weerwolf schijnt te zijn zonder dat hij of zij het zelf doorheeft. Dit vraagt om hilarische praktijken waarin iedereen elkaar verdenkt. We kunnen de film op 25 juni verwachten in de bioscoop en vanaf 2 juli thuis via verschillende diensten waar je films kunt huren. Check hieronder de trailer!