Ubisoft werkt aan een tv-serie gebasseerd op Driver

Wij moesten ook even diep in ons geheugen graven naar Driver, maar al snel kwamen de actievolle herinnering terug. De racegame met actie-elementen gaat omgetoverd worden tot een live-action tv-serie.

Vooralsnog wordt de serie exclusief uitgezonden op streamingplatform binge.com, een wat kleiner platform wat enkel originele series uitzend. Danielle Krenink, hoofd van Ubisoft Film & Television meld het volgende: “Our mission at Ubisoft is to bring our games to life in new and exciting ways and create content set in the world, culture, and community of gaming. Working with Binge will allow us to bring a Driver series directly to the audience who is most passionate about seeing this franchise come to life.”

Driver was een van de eerste open-world games waarin het autorijden centraal stond. Je speelt als John Tanner, een ex-coureur die nu als undercover agent werkt om misdaad te besrijden. Jason Altman, Danielle Kreinik, en Genevieve Jones zullen vanuit Ubisofts film en TV afdeling werken aan de live-action serie. Van binge.com schuiven Allan Ungar en Vincent aan. De serie moet begin 2022 verschijnen op het nieuwe platform.

Is dit een verfilming die jullie wel zien zitten, of ben je bang dat het simpelweg een Fast and Furious-kloon wordt? Laat het ons weten!