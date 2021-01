Ubisoft werkt aan een open wereld Star Wars-spel voor Lucasfilm

Ubisoft Massive gaat in opdracht van Lucasfilm Games een open wereld Star Wars-spel ontwikkelen, zo meldt Wired. Eerder deze week kondigde Lucasfilm al aan een Indiana Jones titel te werken in samenwerking met Bethesda.

De ontwikkeling van de game is nog in een zeer vroeg stadium. Massive is momenteel nog nieuwe werknemers aan het werven voor de titel. Verder is er bekend gemaakt dat Julian Gerighty als creative director zal optreden. Gerighty werkte al eerder aan projecten als The Division 2 en The Crew. De Star Wars titel zal gebruik maken van de Massive’s Snowdrop engine. Lucasfilm games heeft nog niets bekend gemaakt over welke personages of locaties we kunnen verwachten maar het nieuwe verhaal zal wel passen binnen het Star Wars canon.

Opmerkelijk is dat dit de eerste Star Wars game in acht jaar tijd is die niet wordt door Electronic Arts ontwikkeld. Lucasfilm heeft vooralsnog geen uitspraken gedaan of deze exclusieve samenwerking wordt verlengd. Uiteraard houden we jullie op de hoogte als er meer informatie naar buiten wordt gebracht.

In een reactie meldt Yves Guillemot, CEO van Ubisoft:

“Het ongekende Star Wars-universum is een prachtige inspiratiebron voor onze teams. Dit is het begin van een langdurige samenwerking met Disney en Lucasfilm Games, en we voelen ons vereerd om samen verder te bouwen aan de geweldige geschiedenis van Lucasfilm en een game te maken waarvan we weten dat Star Wars-fans het geweldig gaan vinden.”

“Ubisoft heeft een uniek talent voor het maken van werelden waarin je jezelf kunt verliezen, dus we zijn ontzettend enthousiast om samen te werken aan dit project

”, zegt Douglas Reilly, VP, Lucasfilm Games.

“We zijn geïnspireerd geraakt door de passie en het talent van het team van Massive en delen samen een visie voor het creëren van originele verhalen die we willen vertellen aan onze spelers in deze geliefde wereld. Massive heeft de creativiteit, ervaring en kennis van de community die benodigd zijn om inspirerende authenticiteit, diepte en innovatie naar deze nieuwe Star Wars-game te brengen.”

“In de wereld van Star Wars en daarbuiten, werken we met de beste teams in de industrie om games van wereldklasse te creëren die de grenzen van het medium opzoeken”

, aldus Sean Shoptaw, SVP, Disney Games en Interactive Experiences. “Lucasfilm Games en Massive Entertainment kunnen samen iets unieks maken voor onze fans over de gehele wereld.”

Creative Director van de game, Julian Gerighty van Massive Entertainment, zegt:

“Dit is een universum waarvan we houden en dat we eer aan willen doen met een game en verhaal waarin levenslange en nieuwe fans zichzelf kunnen verliezen op een enerverende reis die hen nog jarenlang zal bijblijven.”