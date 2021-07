Ubisoft werkt aan Assassin’s Creed Infinity

Spring echter nog maar geen gat in de lucht, het is niet direct een nieuwe Assassin’s Creed game, maar wel een service rondom de franchise. En hoe gaat dat er dan precies uit zien?

Zo meld Bloomberg in een artikel op de website. Het moet een groot online platform worden welke langzaamaan evolueert en van setting kan veranderen. We hebben ondertussen al rondgelopen in industrieel Engeland, in Rome, het oude Griekenland en meest recentelijk nog in Scandinavië. Assassin’s Creed Infinty zou verschillende settings bevatten welke op een nog onbekende manier met elkaar in verbinding staan. Dit betekend echter niet dat de komende jaren alle nieuwe Assassin’s Creed game exact hetzelfde zullen zijn, enkel het bovenliggende platform.

Infinity zou geïnspireerd zijn door games als Fortnite en GTA V Online, welke al jarenlang actief gespeeld worden. De games brengen veel geld op en blijven leuk doordat ze veel updates krijgen. Of het ook daadwerkelijk zo’n vorm gaat krijgen of nog wel uit losse games zal bestaan is onduidelijk. Wij zijn benieuwd naar de verandering en moedigen een wijziging in de formule zeker aan. Zodra er meer over bekend is vind je het hier!