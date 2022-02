“Ubisoft werkt aan Assassin’s Creed-game met meer stealth”

Ubisoft zou volgens de geruchtenmolen bezig zijn met een Assassin’s Creed-game rondom Basim uit Valhalla.

De game was oorspronkelijk een uitbreiding van het uit 2020 verschenen Valhalla, maar werd zo uitgebreid dat men besloot er een standalone game van te maken. Dit melden bronnen bij Bloomberg. De game zou volgens hen al dit jaar of volgend jaar moeten verschijnen en de focus zou liggen op Basim Ibn Ishaq. Overigens maakt ook Eurogamer melding over deze game.

De Assassin’s Creed-game zou een open wereld hebben die vergelijkbaar is met Oddyssey en Valhalla en meer focus hebben op stealth-gameplay. Ubisoft heeft overigens eerder al laten weten meer met Basim te willen doen, maar laat nu aan Bloomberg weten niet op geruchten en speculatie te zullen reageren.

We zullen dus nog moeten afwachten. Zodra we iets horen, laten we het jullie uiteraard weten.