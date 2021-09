Ubisoft stelt Igor Manceau aan als nieuwe CCO

Ubisoft heeft een nieuwe CCO aangesteld, Igor Manceau. Hij gaat zich bekommeren over het definiëren en waarboorgen van Ubisofts creatieve visie.

Manceau heeft ruim twintig jaar ervaring bij Ubisoft. Hij begon in 1998 op de marketing afdeling en werkte zich al snel omhoog. In 2003 werd hij de Director of Editorial Marketing in de Montreal divisie. Manceau heeft aan verschillende grote games meegewerkt, zoals Far Cry, Rainbow Six en Splinter Cell. Meest recent heeft hij zich als Creative Director met Riders Republic bezig gehouden.

Het aandragen van een nieuwe CCO volgt de schandalen van vorig jaar op. De voorgaande CCO, Serge Hascoët, werd vanwege beschuldigingen van wangedrag ontslagen. Naar aanleiding hiervan werd de groep ABetterUbisoft opgericht, die alsnog weinig vertrouwen lijken te hebben in de nieuwe CCO. Manceau zegt zelf het volgende over zijn nieuwe functie;

“It is a real honor for me to lead and support the passionate and incredibly talented group of people responsible for the creative direction of Ubisoft’s games. We have some of the best creative minds in the industry at Ubisoft, and I’m looking forward to partnering with them to increase our games’ focus on innovation, quality and differentiation, so that we’re continuing to deliver truly memorable, entertaining and enriching experiences for our players.”