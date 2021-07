Ubisoft overweegt games voor Steam Deck als er genoeg vraag na is

Ubisoft ziet een mooi apparaat in de Steam Deck, maar zal pas games naar de handheld van Valve brengen als de “vraag erna hoog genoeg is”.

Dit liet CEO Yves Guillemot weten tijdens een gesprek met de investeerders van het bedrijf, nadat hem gevraagd werd hoe hij tegen de handheld PC keek.

“We zijn blij dat Steam Deck naar de industrie komt, het laat zien dat er een stroom van zeer innovatieve nieuwe hardware op de markt komt”, vertelde hij investeerders .“Dus we zullen kijken en zien hoe groot het wordt, maar als het groot is, kunnen we onze games erop zetten.”

Het klinkt misschien verwarrend, aangezien Ubisoft helemaal geen games op Steam uitbrengt. Het lijkt er dus op dat Ubisoft de Steam Deck als een apart platform ziet, in plaats van een uitbreiding op Steam.

Ubisoft is in de afgelopen jaren zelfs flink tegen Steam geweest, voornamelijk doordat Valve 30% van alle verkochte games opeist. Dit is ook een van de redenen geweest dat de uitgever hun games in de Epic Games Store te plaatsen.

Het is daarnaast opmerkelijk voor Ubisoft, die vaak toch meegaat met nieuwe hardware/ services. Zo ging het al vrij snel aan boord bij Google Stadia en Amazon Luna. Wellicht dat men nu toch eerst waar voor hun geld wil zien.