Ubisoft onthult details voor volgende editie van Ubisoft Forward

Ubisoft onthult meer details over de volgende Ubisoft Forward, die live wordt uitgezonden op 12 juni om 21:00.

De show is te zien via Ubisoft.com/Forward en maakt onderdeel uit van het digitale E3-evenement van dit jaar, met een gevarieerde line-up aan content van veelgeprezen titels, nieuwe aangekondigde titels en verrassingen.

De pre-show begint om 20:00 uur met nieuws en updates van live games zoals For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla, Watch Dogs Legion en meer. Vervolgens gaat de hoofdshow van start om 21:00 uur met gameplaybeelden en trailers van de volgende titel voor de Rainbow Six-franchise, voorheen bekend als Rainbow Six Quarantine, waarin deze gloednieuwe coöp-ervaring voor het eerst wordt onthuld. De show bevat ook meer details over Far Cry 6, een game die zich afspeelt op Yara, een tropisch paradijs dat wordt geleid door dictator Antón Castillo, gespeeld door Giancarlo Esposito. Ook verschijnt er nieuws over Riders Republic, de nieuwe massive multiplayer outdoor sports playground die zich afspeelt in Noord-Amerika. Tevens verschijnen er ook updates over Assassin’s Creed Valhalla en Rainbow Six Siege, alsook content van de Apple TV+-serie Mythic Quest en de binnenkort te verschijnen film Werewolves Within, beide van Ubisoft Film & Telivision.

Na de hoofdshow, om 22:00 uur, is er ook nog een Rainbow Six Siege community briefing om spelers op de hoogte te brengen van het laatste nieuws en een gesprek met Siege-ontwikkelaars over de nieuwe Operator voor Operation North Star. Tevens worden er ook nog een aantal nieuwigheden onthuld en maken spelers kans op een exclusieve Fan Charm via Twitch Drops.