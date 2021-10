Ubisoft onthult details post-launch contentplan Riders Republic

Het Riders Republic post-launch contentplan bevat onder anderen meer dan drie uitgebreide seizoenen bomvol gratis content voor alle spelers, alsook exclusieve content voor spelers met de Year 1 Pass.

Jaar 1 van Riders Republic bevat vier verschillende seizoenen met elk een uniek thema:

• Grand Opening Pre-Seizoen: het seizoen dat gelijk live gaat op release van de game. Alle spelers zijn welkom bij het grote openingsfeest van de Republic, waar verschillende multiplayermodi zoals Mass Race, Tricks Battle en Free For All gelijk speelbaar zijn. Exclusieve content is vrij te spelen via wekelijkse uitdagingen. Spelers met de Year 1 Pass krijgen toegang tot twee extra Exotische Kits om mee te racen: de Rocket Bike en Rocket Skis.

• Seizoen 1: het is winter in de Republic. The Winter Bash introduceert een seizoensgebonden progressiesysteem waar spelers content & beloningen ontgrendelen door deel te nemen aan tijdelijke multiplayer ervaringen, evenementen en speciale activiteiten. Spelers met de Year 1 Pass krijgen toegang tot een extra Exotische Kit met exclusieve skin, content en een legendarische cosmetische bundel.

• Seizoen 2: tijd voor een Showdown! De epische Showdown Multiplayer Modus, een explosieve 6v6 confrontatie in wilde arena’s, wordt toegevoegd aan de game. Teams springen in een arena met maar één doel: meer gems verzamelen dan de tegenstanders. Spelers met de Year 1 Pass krijgen extra Exotische Kits met exclusieve skin en content.

• Seizoen 3: BMX wordt toegevoegd aan de game. Het seizoen komt met een BMX Sport Add-on, arena’s speciaal ontworpen voor BMX, gloednieuwe playgrounds en events. Spelers met de Year 1 Pass krijgen toegang tot een nieuw BMX carrièrepad met nieuwe sponsoren, events en een legendarische cosmetische bundel.

De Year 1 Pass is los verkrijgbaar, maar is ook onderdeel van de Gold en Ultimate Editions van Riders Republic.

Daarnaast geeft de Year 1 Pass exclusieve toegang tot de Rocket Ski’s en Rocket Bike exotic kits op release en 7 dagen eerder toegang tot alle andere exotic kits en BMX sports add-on.

Riders Republic is vanaf 28 oktober 2021 verkrijgbaar voor PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Stadia en Windows PC via de Epic Games Store en de Ubisoft Store.