Ubisoft kondigt North Star aan voor Rainbow Six Siege

Jaar zes van Rainbow Six Siege is op gang en Ubisoft heeft besloten om het tweede seizoen aan te kondigen. Dit seizoen heet North Star. Ubisoft legt hier alles uit.



Jaar zes, seizoen twee van Rainbow Six Siege, genaamd North Star, is er. Dit seizoen biedt een nieuwe operator, balanswijzigingen voor een aantal operators, een herbewerking voor Favela en nog veel meer!

Het eerste wat Ubisoft liet zien is de nieuwe operator. De operator heet Thunderbird. Zij is onderdeel van het verdedigingsteam en haar vaardigheid kan van pas komen tijdens een match. Haar vaardigheid focust zich namelijk op het genezen van haar teamgenoten. Ze plaatst een apparaat genaamd het Kóna-station, daarmee kunnen teamgenoten een deel van hun health terugkrijgen. Dat geldt ook voor spelers die gedowned zijn tijdens het potje. Dat maakt Thunderbird een sterke operator in de handen van een goede speler. Je moet wel oppassen met Thunderbird, omdat zij het lichtste pantser heeft, maar zij is wel erg snel.

Naast Thunderbird heeft Ubisoft ook balanswijzigingen gemaakt voor een aantal operators. Deze operators zijn Ash, Finka, Melusi, Rook, Valkyrie, Vigil en Zero. Op de North Star-pagina laat Ubisoft weten wat de wijzigingen precies zijn. Er heeft ook een herbewerking plaatsgevonden van de map Favela. Het doel hiervan was om de map gebalanceerder te maken voor verdedigers. De map had voorheen erg veel toegangspunten voor aanvallers. Terwijl het veel strategieën bood, was het niet altijd goed voor de verdedigers. Met deze herbewerking hoopt Ubisoft dat Favela een betere map is voor beide partijen.

Ubisoft heeft meer wijzigingen toegepast aan Rainbow Six Siege met de North Star update. Je kan daar alles over lezen op de North Star-pagina en je kan ook een video kijken over de hele update, inclusief gameplaybeelden.