Ubisoft kondigt free-to-play PvP shooter Ghost Recon Frontline aan

Ubisoft heeft eerder dit jaar al laten weten wat meer met free-to-play games te gaan doen en kondigt vandaag een nieuwe PvP Ghost Recon aan. Frontline speelt zich in hetzelfde universum als de gelijknamige games.

Tijdens de viering van het twintig jarige bestaan van Ghost Recon kwam Ubisoft met de aankondiging van de grote PvP shooter Frontline. De game wordt ontwikkeld door Ubisoft Boedapest, dat ook al aan Wildlands en Breakpoint werkte, en geeft je de kans om het universum van deze games van een andere kant te verkennen. De game komt in de vorm van een PvP shooter met meer dan 100 spelers in een lobby en zal een first person perspectief hebben.

Je zult het eiland Drakemoor ontdekken, een open wereld vol met verschillende oriëntatiepunten en biomen. Je kunt een groot aantal tactische ondersteuningstools verwachten die vrijheid bieden in strategische gameplay in verschillende spelmodi.

Een daarvan is Expedition, de grootste modus van de game. Het biedt een nieuwe kijk op het Battle Royale-genre met meer dan 100 spelers in teams van drie. Deze squadrons zullen moeten samenwerken om dynamische doelen op de kaart te voltooien zonder kleiner wordende cirkel. Als je klaar bent met het verzamelen van informatie, moet je naar een dropzone gaan en een extractie aanvragen.

Wanneer gestart, zullen alle teams de positie van de extractie kennen en zullen ze proberen in te grijpen. Daarom zal je tactisch moeten spelen om succesvol te ontsnappen en de game te winnen. Extra modi zullen ook beschikbaar zijn bij de lancering, waarover later meer informatie door Ubisoft zal worden vrijgegeven.

Er is ook een geavanceerd klassensysteem, waarmee je elke operator kunt upgraden en aanpassen naar eigen smaak. Tijdens de eerste gesloten test zullen drie klassen operators beschikbaar zijn, en bij de lancering zullen er meer beschikbaar zijn.

De eerste hiervan is de Assault-klasse die duurzaamheid biedt in gevechten op korte afstand en algemene vaardigheidsmanoeuvres. Er is ook de Support Class die bescherming biedt met versterkingscapaciteiten. Tot slot is er nog de Scout Class die het gebied voor het team kan verkennen en vijanden op afstand kan onthullen en lastigvallen zonder angst voor vergelding.

Je hebt de mogelijkheid om te schakelen tussen verschillende operators, zelfs als je in gevecht bent.

“We kunnen niet wachten om de reacties van spelers te zien tijdens de eerste test van Ghost Recon Frontline”, zegt creatief directeur Bogdan Bridinel van de game. “We zullen hard werken om het spel aan te passen gedurende tests voor de lancering, want we willen de meest gepolijste en leuke ervaring mogelijk leveren voor de spelers”.

De eerste gesloten test van Ghost Recon Frontline loopt van 14-21 oktober alleen voor pc-spelers in Europa. Je kunt naar de officiële website gaan om je te registreren voor aankomend nieuws, informatie en gametests.

Frontline wordt beschikbaar gesteld op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One,x Stadia, Luna en Windows-pc via Ubisoft Connect, met volledige cross-play beschikbaar bij de lancering.

Als je geïnteresseerd bent om het op pc te spelen, zijn hier de minimale specificaties voor laag op 1080p:

AMD Ryzen 3 1200/ Intel Core I5 ​​4460

RAM 8 GB

AMD Radeon RX 470 (4 GB)/Nvidia Geforce GTX 670/760/960 (4 GB)

Windows 10

Dit zijn de aanbevolen configuraties om het spel op high te spelen op 1080p:

AMD Ryzen 5 1600/Intel Core I7 6700K

RAM 16 GB

AMD Radeon RX 480 (8GB)/Nvidia Geforce GTX 1060 (6GB)

Windows 10

Om het 20-jarig jubileum van de Ghost Recon-franchise te vieren, kun je bovendien de eerste game van de serie, Tom Clancy’s Ghost Recon, gratis downloaden via Ubisoft Connect.

De Fallen Ghost DLC wordt ook gratis toegankelijk gemaakt voor alle Ghost Recon Wildlands-spelers, en de Deep State Adventure DLC is gratis toegankelijk voor alle Ghost Recon Breakpoint-spelers op Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4, Stadia en pc via Ubisoft Connect en de Epic Games Store tot 11 oktober.