Ubisoft+ komt naar Xbox, maar niet als onderdeel van Game Pass

Ubisoft heeft vandaag laten weten dat Ubisoft+ naar Xbox-platforms zal komen, maar niet bij Xbox Game Pass zal worden inbegrepen.

Ubisoft+ (destijds Uplay+) werd ruim twee jaar geleden voor de PC geïntroduceerd. Het is vergelijkbaar met Xbox Game Pass, een abonnementsdienst waarmee je voor 15 euro per maand toegang krijg tot een groot scala aan nieuwe en oude games van de Franse uitgever.

Het is overigens niet duidelijk welke games er in de service voor de console van Microsoft zullen komen en ook niet hoeveel een abonnement zal kosten. Wel weten we dat het dus een losstaande abonnement is en geen onderdeel van Game Pass zal worden.

Ondanks dat zal Rainbow Six Exctraction wel naar Xbox Game Pass voor de console verschijnen bij release (20 januari). Hiermee is dat de eerste AAA-game die dit jaar naar Game Pass zullen komen, maar er staan ook nog vele andere games deze maand in de planning.