Ubisoft komt mogelijk met een grootse show

Ubisoft is de laatste tijd redelijk stil rondom hun komende games, maar daar lijkt binnenkort verandering in te komen.

De Franse uitgever zou volgens Tom Henderson in het geheim bezig zijn met een grootse show. Al is het helaas niet gelukt om deze helemaal achter slot en grendel te houden. Ubisoft zou graag de aandacht geheel op zichzelf willen hebben en deze show zal dus niet tijdens de E3 worden gehouden.

Volgens de bekende insider gaat het een grootse show worden en zullen er maar liefst 20 games worden getoond. Het zijn niet allemaal nieuwe games, maar de lijst is zeker indrukwekkend te noemen:

Skull & Bones – (Releasedatum: April 2022 – Maart 2023)

Avatar: Frontiers of Pandora – (Releasedatum: April 2022 – Maart 2023)

The Division: Heartland – (Releasedatum: April 2022 – Maart 2023 (waarschijnlijk midden 2022))

Immortals Fenyx Rising 2 – (Releasedatum: Onbekend)

Assassin’s Creed: Rift – (Releasedatum: Q4 2022 – Q2 2023)

Assassin’s Creed: Infinity – (Releasedatum: TBA – waarschijnlijk 2024-2025)

Ghost Recon: Frontline – (Releasedatum: TBA)

XDefiant – (Releasedatum: TBA)

Prince of Persia: Sands of Time Remake – (Releasedatum: TBA)

2.5D Prince of Persia game – (Releasedatum: TBA)

The Crew 3 (Project Orlando) – (Releasedatum: TBA)

Mario + Rabbits: Sparks of Hope – (Releasedatum: 2022)

Roller Champions – (Releasedatum: 2022)

Beyond Good and Evil 2 – (Releasedatum: TBA)

Splinter Cell Remake – (Releasedatum: TBA – waarschijnlijk 2024-2025)

The Division Mobile + andere mobile games

De lijst op zichzelf lijkt al te mooi om waar te zijn en is natuurlijk nog niet bevestigd door Ubisoft. Echter heeft Henderson wel wat interessante info over de 2.5D Prince of Persia. Die zou namelijk geïnspireerd zijn op de Ori-games. Assassin’s Creed: Rift zou een wat kleinere game zijn, waarin spelers in de schoenen van Basim uit Assassin’s Creed Valhalla stappen. Dit is overigens niet de eerste keer dat we iets over een dergelijke game horen.

We houden het in ieder geval allemaal voor jullie in de gaten!