Ubisoft houdt op 12 juni een nieuw Forward

Ubisoft is misschien wel een van de uitgevers die niet aanwezig is tijdens de komende digitale E3, maar komt wel in hetzelfde weekend met een nieuw Forward event.

Ubisoft laat weten dat het event op 12 juni om 12:00 uur lokale tijd (21:00 Nederlandse tijd) plaats zal vinden. Ook is nog niet onthuld welke games de revue zullen passeren, maar weten we inmiddels wel dat er tal van mogelijkheden zijn.

Zo is het de afgelopen tijd erg stil rondom games als Beyond Good and Evil 2, Rainbow Six Quarantine en weten we nog steeds niet wanneer de remake van Prince of Persia zal verschijnen.

Kortom is er nog genoeg om vooruit te kijken (pun intended). Wat hopen jullie nog meer van de Assassin’s Creed en Watch Dogs-uitgever te zien? Laat het ons weten in de reacties!