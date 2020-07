Ubisoft heeft nog een Ubisoft Forward dit jaar in petto

Mocht je na het zien van de Ubisoft Forward van gisteren nog niet genoeg hebben gezien van de Franse uitgever hebben we goed nieuws. Er is namelijk nog een Forward event op komst.

Gisteren liet Yves Guillemot tijdens de livestream weten dat dit niet het alles is wat ze getoond hadden. De uitgever heeft nog meer games in aantocht en zal die tijdens een volgende Forward gaan tonen.

Ubisoft toonde gisteravond onder andere de releasedatum van Watch Dogs Legion, Far Cry 6 en Assassin’s Creed Valhalla. We hadden eigenlijk verwacht dat ook Gods & Monsters en Rainbow Six Quarantine de revue zouden passeren, maar dat was niet zo. Mogelijk dat deze games wel bij de volgende Forward van de partij zijn.