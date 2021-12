Ubisoft heeft last van leegloop personeel

Er lijkt een heuze ‘exodus’ bij Ubisoft gaande en dit lijkt vergaande gevolgen te hebben voor de projecten van de uitgever.

Axios meldt namelijk dat er ‘The Great Resignation’ bij Ubisoft plaatsvindt en dat steeds vaker groepen mensen de uitgever de rug keren.

Zo zou deze ‘ontslaggolf’ plaatsvinden bij diverse talenten van het bedrijf. Zo zijn er vijf van de 25 topmensen van Far Cry 6 die ontslag hebben genomen, 12 van de 50 bij Assassin’s Creed Valhalla. Echter zou er onder aan die spreekwoordelijke ladder flink wat personeel zijn opgestapt. Zo zagen er bij Ubisoft Monteal en Toronto 60 ontwikkelaars het niet meer zitten om voor Ubisoft te werken. Het schijnt al voor dusdanige problemen te zorgen dat projecten op de plank belanden of uitgesteld worden.

Een aantal redenen van de ontslagen zou overigens te weinig salaris, creatieve frustratie, meer uitdagende vacatures bij andere en de manier waarop Ubisoft met de sexuele intimidatie omging. Het is wellicht niet in dezelfde proportie als bij Activision, maar het heeft wel degelijk impact op de games die bij de ontwikkelaar nog in ontwikkeling heeft.

Zo liet de uitgever in de overigens matige onthulling van Splinter Cell weten op zoek te zijn naar ontwikkelaars voor de remake. Dit is iets wat men in normale tijden niet zou doen.