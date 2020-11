Ubisoft heeft Avatar uitgesteld tot 2022

Alhoewel de Avatar game van Ubisoft nooit een releaseperiode heeft onthuld, blijkt deze game toch uitgesteld te zijn.

Volgens een financieel rapport is de Avatar game, die door the Division-ontwikkelaar Massive wordt ontwikkeld, uitgesteld naar fiscaal jaar 2022. Dit betekent dat de game niet voor april 2022 in de winkels komt te liggen.

Dit komt overigens aardig overeen met de sequel op James Cameron’s film, die ook al werd uitgesteld tot december 2022. Dit zou ook een van de redenen zijn achter het uitstellen van de game.

Behalve dat de game naar pc en consoles zal komen, heeft Ubisoft niks meer over de game laten horen sinds de aankondiging in 2017.

Eerder kondigde Ubisoft al aan dat Far Cry 6 en Rainbow Six Siege zijn uitgesteld. Beide games zullen nu in de eerste helft van fiscaal jaar 2021 verschijnen (tussen april en september).

Far Cry 6 werd in eerste instantie op 18 februari verwacht en Rainbow Six Quarantine werd al eerder uitgesteld en zou oorspronkelijk al in 2019 moeten verschijnen. Kijken jullie al uit naar de Avatar game? Of moet Ubisoft jullie nog overtuigen?