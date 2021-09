Ubisoft geeft geschiedenis les met Valhalla-uitbreiding

Ubisoft gaat opnieuw geschiedenisles geven. Ditmaal over de Vikingen, het knokkende en ruige volk uit Scandinavië, welke ook in de spotlight staan in de laatste Assassin’s Creed-game.

In de zogenoemde Discovery Tour: Viking Age krijgt men al spelende een les over de geschiedenis van dit bijzondere volk. Je stapt in de schoenen van zowel een Viking als een Angelsakisch personage, om zo over beide kanten van de geschiedenis te leren. Dit is overigens niet de eerste keer dat Ubisoft een educatieve uitbreiding uitbrengt. Eerder werd dit ook voor Asssassin’s Creed: Origins en Odyssee gedaan.

Ubisoft laat binnenkort meer informatie los over de uitbreiding. Er zijn al twee andere uitbreidingen uitgebracht. In de Wrath of the Druids neem je het in het Keltische Ierland op tegen de druïden. De tweede uitbreiding, The Siege of Paris kwam recent uit en focust zich op het bestormen van de Franse hoofdstad. De Discovery Tour: Viking Age komt op 19 oktober en is gratis voor degene die Valhalla al in bezit hebben. De tour is ook als stand-alone te verkrijgen, maar zal dan twintig euro kosten.