Ubisoft gaat Far Cry op PS4 en Xbox One tonen om Cyberpunk-achtige taferelen te voorkomen

Alhoewel Far Cry 6 gebruik gaat maken van de betere hardware van de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles zal Ubisoft de eigenaren van last-gen consoles niet in de kou laten zitten.

De game werd afgelopen vrijdag onthuld en daarin werd duidelijk de versie voor de nieuwe consoles getoond, maar fans die deze consoles nog niet hebben zijn een beetje argwanend geworden. Daar hebben ze natuurlijk een reden voor, maar Ubisoft gaat ze binnenkort geruststellen.

De uitgever zal binnenkort namelijk de PlayStation 4 en Xbox One-versie van de game laten zien. Volgens Ubisoft’s David Grive zal de game de PlayStation 5 en Xbox Series X pushen, maar ook op last-gen zal de game gewoon goed draaien.

“In de komende weken en maanden zullen we zeker meer gaan tonen van Far Cry 6 op verschillende platforms Wat ik kan zeggen, en ik kan niet zo veel in details treden over specificaties of dat soort dingen, is dat de game zowel op de vorige generatie als op de nieuwe Xbox-serie en PS5-generatie prima draait.”

Op de vraag of het team in grote lijnen verwacht dat last-gen-versies problemen zullen ondervinden, legde Grivel uit: “Nee. We streven echt naar maximale kwaliteit op al deze platforms. Daar zijn we heel, heel voorzichtig mee, dus we zullen binnenkort meer details en meer informatie onthullen en laten zien”.

Een van de voordelen die eigenaren van de current-gen consoles zullen ervaren is het feit dat de game in 4K en 60fps zal draaien. Echter zullen volgens Grive de eigenaren van de vorige generatie consoles zich niet in de steek gelaten voelen.

Far Cry 6 wordt op 7 oktober verwacht voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles, Google Stadia en Amazon Luna.