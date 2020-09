Ubisoft Forward: Immortals: Fenyx Rising, Prince of Persia Remake en meer

De Ubisoft Forward presentatie had weer een paar nieuwtjes en updates van lopende games.

De presentatie begon met Immortals: Fenyx Rising, ook wel bekend als Gods and Monsters. De nieuwe naam brengt alleen niet veel nieuws aan de game, en er is ook geen duidelijke reden waarom de naam is gewijzigd. Wel hebben we het een en ander aan gameplay mogen zien, en het ziet er erg tof uit! Een beetje een mix tussen Assassin’s Creed Odyssey en Zelda: Breath of the Wild. De game zal op 3 december uitkomen.

De geruchten zijn waar, er komt een splinternieuwe (nee sorry, geen Splinter Cell) Prince of Persia Sands of Time Remake! De game is houdt alle eer aan het origineel en heeft qua plaatsing en design niets veranderd. Wel ziet het er stukken beter uit en speelt het naar alle waarschijnlijkheid erg fijn. De Remake zal op 21 januari verschijnen.

Hyperscape had ook nog een korte promo, met daarin de aankondiging dat er een event aankomt, Turbo Mode. In die modus zijn alle wapens en gear die je in deze free-to-play battle royale oppakt, volledig ge-upgrade!

Ook Rainbow 6 Siege had een korte update, eentje waarin ze de belofte die destijd gemaakt werd nog maar eens herhaalde. Rainbow 6 Siege is een game die ze in ieder geval 10 jaar relevant willen houden, met regelmatig updates en nieuwe seizoenen en operators. Vandaag is er een nieuw seizoen live gegaan waarmee Splinter Cell’s (heb je ‘m weer) Sam Fisher ten tonele verschijnt. Check hier de storytrailer van Sam.

Een game die werkelijk nergens meer verkrijgbaar is en was verdwenen in de krochten van consoles en internet, komt terug! Scott Pelgrim vs the World: The Game Collection is officieel aangekondigd. De game komt waarschijnlijk dit najaar uit voor PlayStation 4, Xbox One en Stadia.

In Watch Dogs Legion kan je alle personages die je ziet, ook daadwerkelijk recruiten. In een uitgebreide trailer is het uitgelegd hoe dat precies in z’n werk gaat en ook leuk, Britse rapper Stormzy is opgenomen in de game!

De one-more-thing was een echte verrassing, Riders Republic. Een nieuwe game, nieuw IP wat feitelijk een MMO speeltuin moet zijn. In de stijl van Steep, maar dan niet alleen in de sneeuw, maar ook in de zomer op een mountainbike. De trailer ziet eruit alsof het een battle royale in de stijl van een serieuzere Fall Guys is, maar de devs zeiden in het praatje na de teaser trailer dat het een mmo-speeltuin is waar je elkaar kan uitdagen, samen dingen kan doen, of gewoon lekker zelf van de berg of scheuren! Wat het ook precies is, de game komt op 21 februari uit en tot die tijd gaan we er vast en zeker meer over horen.

Als extraatje werd in de pre-show nog even tussen neus en lippen ingefluisterd dat Roller Champions begin volgend jaar zal uitkomen. Verder heeft CEO Yves Guillemont nog een statement gegeven over de interne problemen van de afgelopen tijd.