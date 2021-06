Ubisoft Forward: Avatar, Mario + Rabbids, Rainbow Six en veel meer

Ubisoft gaf het officiële startschot voor de E3 met hun Forward event. Tijdens deze show werden games als Rainbow Six Extraction, Rocksmith

De show startte meteen met de onthulling van een releasedatum, namelijk die van Rainbow Six Extraction. De game staat namelijk voor 16 september gepland en als je geen idee hebt wat je kunt verwachten, kan je meteen de gameplaytrailer even bekijken.

Daarna werd Rocksmith+ getoond, waarvan PC-spelers beta na de show online is gegaan. Deze game komt met een Rocksmith Workshop, waarin spelers zelf liedjes kunnen maken.

Ubisoft heeft eindelijk weer eens iets van Riders Republic laten zien en het goede nieuws is dat je er al vrij snel mee aan de slag kunt!

Ook toonde de Franse uitgever een hoop komende updates voor nieuwe games. Zo werd het personage Thunderbird voor Rainbow Six Siege getoond en kwamen er ook nog updates voor andere games, zoals The Crew 2 en Brawlhalla. Daarnaast zagen we ook voor het eerst beelden van de komende DLC voor Assassin’s Creed Valhalla die spelers naar Parijs brengt.

FIFA en NHL zijn voor EA jaarlijkse zekerheidjes en bij Ubisoft is dat Just Dance geworden. Je raadt het ongetwijfeld al: Just Dance 2022 komt eraan!

Naast nieuws over games komt Ubisoft ook met steeds meer films en series op de proppen. Vandaag toonde de uitgever beelden van Werewholves Within, een film die naar streamingsdiensten en het witte doek komt!

Begin oktober kunnen Far Cry fans hun slag slaan in Far Cry 6. In een nieuwe trailer zien we hoe slecht de bad guy in deze game is en zien we wat we in de post-launch DLC kunnen verwachten.

Ook had Ubisoft toch nog twee verrassingen. Nou ja eigenlijk een echte, want Mario + Rabbids: Sparks of Hope was al gelekt op de site van Nintendo. Desondanks was het toch weer aangenaam om het nieuwe avontuur van de bekende loodgieter en de knotsgekke Rabbids te zien!

Daarnaast werd voor het eerst beelden getoond van de komende Avatar game, die in 2022 moet verschijnen en de subtitel Frontiers of Pandora gaat krijgen.