Ubisoft gaat minder afhankelijk worden op AAA-games en hun free-to-play games uitbreiden

Ubisoft lijkt steeds meer te focussen op de grote markt die te vinden is in de free-to-play games. Volgens de uitgever is het namelijk niet meer nodig om elk jaar met drie à vier AAA-games op de proppen te komen.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers liet de uitgever weten dat ze minder afhankelijk van AAA-games willen worden en juist meer in de free-to-play markt te willen doen. Dit is overigens niet de eerste keer dat we iets dergelijks vanUbisoft vernemen.

“In lijn met de evolutie van onze hoogwaardige line-up die steeds diverser wordt, wijken we af van onze eerdere opmerking over het vrijgeven van 3-4 premium AAA’s per jaar”

, verklaarde Frederick Duguet, Chief Financial Officer van Ubisoft tijdens de oproep.

Volgens Duguet is het uitbrengen van drie à vier AAA-games ‘niet langer een goede indicatie van de waardecreatie-dynamiek van het bedrijf’, en is het daardoor van plan om ‘een hoog tempo’ van de levering van content te behouden, inclusief krachtige premium en free-to-play games.

“We denken dat we een geweldige kans hebben om het publiek van onze grootste franchises zinvol uit te breiden. We hebben de tijd genomen om te leren van wat we vorig jaar met Hyper Scape hebben gedaan. We leren ook met de lancering van Roller Champions, we hebben veel geleerd met Brawlhalla, dat snel groeit, en we denken dat het nu de tijd is om met free-to-play games van hoge kwaliteit te komen in al onze grootste franchises, op alle platforms.

Dit is puur een evolutie in financiële communicatie en verandert niets aan het feit dat we een hoge cadans van de levering van content blijven verwachten, inclusief krachtige premium en gratis te spelen nieuwe releases.”

Uiteraard zorgde dit voor wat onrust bij de fans van Ubisoft, die er meteen van maakte dat dit het einde van de Assassin’s Creed franchise zou betekenen. Sean Lama, senior analist van Ubisoft klaarde de lucht door te stellen dat free-to-play games een groter deel van de omzet gaat invullen, maar dat dit niet betekent dat er geen traditionele games als Assassin’s Creed meer gemaakt worden.

Een van de eerste games die moeten bewijzen dat Ubisoft goed de markt in de gaten houdt, is The Division Heartland. Dit is een free-to-play game die lijkt hetzelfde publiek als Apex Legends en Warzone aan te trekken.

Ook maakte de uitgever bekend dat Skull & Bones wederom met een jaar is uitgesteld en er wordt nu gesuggereerd dat de game ook free-to-play gaat worden. Wat vinden jullie van de keuze van Ubisoft? Laat het ons vooral weten in de reacties!