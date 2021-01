Two Point Hospital krijgt een speciale editie voor de consoles

De ziekenhuis simulator is al een tijdje beschikbaar, ook voor consoles, maar krijgt toch een uitgebreidere variant. De Two Point Hospital Jumbo Edition zal over verschillende uitbreidingspakketten en extra content beschikken.

In de bundel vinden we de basisgame met de R.E.M.I.X 1 en 2 updates en de Room Templates. De beschikbare uitbreiding zijn ook allemaal in deze Jumbo Edition toegevoegd; Of The Grid, Close Encounters, Bigfoot en Pebberley Island. Eerder werd de Console Edition al uitgebracht, waar de laatst genoemde uitbreidingen ook bij inbegrepen waren. Ten opzichte van de Console Edition zullen er nog wat kleine extratjes zijn, namelijk Retro Items Pack en de Exhibition Items Pack.

Mocht je dus de absolute behoefte hebben om een ziekenhuis te runnen, maar je hebt geen zin om daar voor te studeren? Sla dan je slag vanaf 5 maart, wanneer de bundel verschijnt. Zowel de Playstation als de Switch krijgen digitale en fysieke kopieën, de Xbox krijgt alleen de digitale. Je kunt de game ook middels backwards compatibility op de nieuwe generatie consoles spelen. Check hieronder een uitgebreide gameplay video op de Switch, voor een mooie sfeerimpressie van de game.