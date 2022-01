Two Point Campus vanaf mei te verkrijgen

Ben je klaar met ziekenhuizen en wil je Universiteiten bouwen? Check dan Two Point Campus!

Two Point Campus komt van dezelfde ontwikkelaar als Two Point Hospital, de geestige ziekenhuissim uit 2018 (2020 op consoles). De game werd in juni 2021 aangekondigd, maar we er daarna weinig over gehoord. De Pre-order trailer is eindelijk uitgebracht, welke aangeeft dat de game vanaf 17 mei beschikbaar is.

Ontwikkelaar Two Point lijkt dezelfde stijl qua graphics én humor aan te houden. In plaats van dat je een ziekenhuis ontwerpt en onderhoud, doe je dat nu voor een campus op de universiteit. Daarbij staan uiteraard de studenten centraal. Zorg er dus goed voor dat de studenten alles krijgen wat ze nodig hebben! Uiteraard zal je daarbij veel bezig zijn met het managen van de universiteit zelf, van het behouden van jouw personeel tot het beheren van jouw financiën.

Als je de game nu pre-ordered, krijg je daar een paar mooie extra’s bij voor beide Two Point-spellen. Ze de onderstaande screenshot voor meer details.

Two Point Campus zal op 17 mei verschijnen op de PC, alsmede op de Nintendo Switch en de Xbox- en PlayStation consoles. Je kan je nu inschrijven voor de County Pass, waardoor je gratis content en andere voordelen kan krijgen.