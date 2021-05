Two Point Campus per ongeluk gelekt door de Microsoft Store

Two Point Campus is de nieuwe project van Two Point Studios (het team dat ons eerder het alom geprezen Two Point Hospital bracht), zo blijkt uit een gelekte Microsoft Store-pagina. Maandagochtend verscheen de pagina plots online en hoewel die fout redelijk snel hersteld was, heeft men niet kunnen voorkomen dat het internet er lucht van kreeg.

Hoewel de game nog niet officieel is aangekondigd, is een pagina op de officiële Microsoft Store natuurlijk niet zomaar aanwezig en mag men verwachten dat we zeer binnenkort een aankondiging mogen verwachten. Zoals vaak het geval is was ook deze pagina goedgevuld met details over de gameplay, op welke platformen de game moet gaan verschijnen en waren er zelfs al wat screenshots te bewonderen. Een releasedatum werd er nog niet genoemd, maar volgens de Microsoft Store komt Two Point Campus in ieder geval uit op de PC, Xbox One en de Xbox Series X en S. Hoewel de kans groot is dat Two Point Campus, net als Two Point Hospital, ook op de andere consoles verschijnt.

Zoals de naam al doet vermoeden mogen spelers zich ditmaal gaan wagen aan het opbouwen en onderhouden van een universiteit in plaats van een ziekenhuis. Op de pagina viel te lezen dat er naast het bouwen en onderhouden van het complex ook gewerkt moet worden aan het vormgeven van opleidingen, het inhuren van docenten en natuurlijk de universiteit van haar eigen karakter te voorzien. Zoals we gewend zijn van Two Point Hospital zal het in deze opvolger er ook weer redelijk luchtig aan toegaan en hoeven de studenten zich echt niet te richten op opleidingen als rechten, boekhouden en management. Zo viel te lezen dat ook de minder logische opleidingskeuzes welkom zijn. Wat dacht je bijvoorbeeld van een opleiding steekspel? Uiteraard is het aan jou als speler van groot belang om de studenten gelukkig en gemotiveerd te houden.