Twitch Prime games van de maand

Twitch Prime deelt al een tijdje maandelijks kwaliteit games uit en deze maand is de selectie bijzonder goed.

De meeste gamers zijn natuurlijk al bekend met Twitch. Vooral tijdens Covid heeft dit vele van ons door de quarantaine geholpen. Twitch wordt nog door veel mensen gezien als een exclusief streaming platform maar sinds de overname van Amazon in 2014 wordt er hard aan gewerkt om de gebruikers meer aan te kunnen bieden.

Dat brengt ons naar 2016 waarin Twitch in combinatie met Amazon Prime, Prime gaming lanceerde. Met dit initiatief is het mogelijk voor Amazon prime of Twitch prime leden om maandelijks in game content te ontvangen voor verschillende games. Als dat niet al genoeg was zitten daar maandelijks ook nog eens drie tot vier gratis games bij. Zeker geen slechte deal dus als je al gebruikt maakt van Twitch of Amazon.

Voor drie euro per maand kan je deze maand nog profiteren van Two Point Hospital, Star Wars Jedi: Fallen Order op Origin game launcher, Total War: Warhammer en World War Z: Aftermath op Epic Games store. Naast dat is er ook content te verkrijgen voor League of Legends, Smite, GTA 5 Online en nog veel meer. Zit er deze maand niks tussen voor jou? Houd dan zeker je ogen erop aangezien de collectie elke maand wordt aangevuld.