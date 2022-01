Twisted Metal wordt ontwikkelt door Firesprite studio

Firesprite studio, Sony’s nieuwe studio, ontwikkelt de nieuwe Twisted Metal game volgens VGC.



Het lijkt er op dat Firesprite studio de ontwikkelaar is van de nieuwe Twisted Metal game. Volgens VGC ging het eerst om de studio Lucid Games. De studio staat bekend om Destruction AllStars.

Het is niet zeker waarom Firesprite de ontwikkeling van Twisted Metal heeft overgenomen. Volgens VGC gaan er werknemers van Lucid Games naar Firesprite studio. Zij zeiden ook dat hier bewijs voor was. Resetera heeft aangegeven dat Matt Southern één van die medewerkers was. Op dit moment heeft hij de rol van game director bij Firesprite studio. Matt Southern is director geweest van een aantal Mortorstorm titels.

Wat betekent dit voor Lucid Games? De studio is momenteel op zoek naar nieuwe werknemers. Waaronder een combat systems designer, een senior multiplayer programmer en een level designer voor een open world game. De titel(s) voor de desbetreffende functies zijn op dit moment niet aangekondigd.