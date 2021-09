Twisted Metal voor PlayStation 5 mogelijk in ontwikkeling bij Destruction AllStars ontwikkelaar

Volgens de bekende geruchtenmolen werkt Destruction AllStars-ontwikkelaar Lucid Games aan een nieuwe Twisted Metal voor de PlayStation 5. Het zou zelfs een free-to-play game kunnen worden.

VGC meldt dat de in Liverpool gebaseerde studio voor het eerst in meer dan 10 jaar de touwtjes in handen heeft van de serie. De game zou gelijktijdig met de Twisted Metal tv-serie moeten verschijnen.

Een persoon met kennis van de plannen van Lucid vertelde VGC dat de game “gebouwd zou worden rond een gratis te spelen model”, mede dankzij het last-minute besluit van Destruction All-Stars om bij de lancering een PlayStation Plus-game te worden.

Het zou op zich geen gekke keuze van Sony zijn om Lucid Games aan een nieuwe Twisted Metal te zetten, aangezien ze met Destruction AllStars al genoeg ervaring hebben opgedaan in dit genre.

Of de game de toon zal houden van de komende show (die draait om een ​​personage genaamd John Doe en een autodief die zijn ingehuurd om een ​​pakket door een post-apocalyptische woestenij te vervoeren) valt nog te bezien.

De show klinkt een beetje als een afwijking van de originele PlayStation-game die in 1995 op de console verscheen, maar we zijn bereid om het een kans te geven. Het is tenslotte geschreven door Rhett Reese en Paul Wernick, de masterminds achter Deadpool en Zombieland.