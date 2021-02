Twisted Metal live-action serie nu in productie

De Twisted Metal serie van PlayStation Productions wordt een live-action komedie serie van de schrijvers van Deadpool en Zombieland.

Een live-action adaptatie van Twisted Metal heeft toestemming gekregen verfilmt te worden. Bovendien is volgens nieuwe berichten de productie ondertussen in volle gang. We weten al sinds 2019 dat er een serie over de beruchte game reeks in de pijplijn lag. Echter is er sinds kort meer informatie over het project opgedoken.

Volgens een nieuw verslag van Variety wordt de nieuwe serie een actie-komedie. PlayStation Productions en Sony Pictures Television hebben bovendien Rhett Reese en Paul Wernick (de twee schrijvers van Deadpool en Zombieland) ingehuurd. Deze zuilen optreden als uitvoerende producenten en het script schrijven.

In het unieke verhaal zal een autogek samen met een ‘schietgrage autodief’ samenwerken om een mysterieus pakketje te bezorgen in een post-apocalyptische woestenij.

Het iconische Twisted Metal personage genaamd Sweet Tooth zal verschijnen als een “gestoorde clown die een zeer herkenbare ijscowagen bestuurd”. Dit terwijl het onwaarschijnlijke duo door de woestenij sjeest en moord en vernietiging op elke hoek op de loer ligt.

Kortom, het beloofd enigszins trouw te blijven aan het bronmateriaal.

“We houden van Twisted Metal in al zijn gestoordheid. Michael Jonathan Smith heeft het perfect gedaan met een actie-volle, briljant grappige adaptatie en we zijn erg dankbaar voor de steun van Rhett, Paul, Will en onze vrienden bij PlayStation.”

Aldus uitvoerend vice president bij Sony Pictures Television, Glenn Adilman.

” ‘Twisted Metal’ is een van de meest geliefde game reeksen van PlayStation”, voegt Asad Qizilbash, hoofd van PlayStation Productions toe. “We zijn erg blij om zo’n geweldig team te hebben om deze iconische game tot leven te brengen.

Bovendien zal Will Arnett (Bojack Horseman, Arrested Development en meer) uitvoerend producent zijn. Er is zelfs sprake van dat hij mogelijk de stem van Sweet Tooth zal doen.

Sony heeft eerder in 2012 geprobeerd om een Twisted Metal film te produceren, maar het project kwam nooit van de grond. Laten we hopen dat dit project wel het daglicht ziet. Niet zo lang geleden werd het bekendgemaakt dat Sony Pictures 3 films en 7 tv-series ontwikkeld gebaseerd op hun games.