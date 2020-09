Twin Mirror komt in december naar pc en consoles

Dontnod’s volgende mysterie game Twin Mirror is middels een trailer voorzien van een releasedatum. Naast een releasedatum krijgen we ook nieuwe gameplay te zien.

Dontnod heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het maken van narratieve games, zoals met Life is Strange en Tell Me Why. De volgende game die in de planning staat is Twin Mirror dat twee jaar geleden al werd aangekondigd en eind dit jaar dan eindelijk uit zal komen.

Ontwikkelaar en uitgever Dontnod laat weten dat Twin Mirror vanaf 1 december verkrijgbaar is voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De pc-versie zal overigens exclusief verkrijgbaar zijn in de Epic Games Store. De Franse ontwikkelaar laat weten dat je de game vanaf vandaag kunt pre-orderen en dat je dan de digitale soundtrack er gratis bijkrijgt.

Oorspronkelijk werd Twin Mirror aangekondigd als een episodische game, maar in de zomer liet de ontwikkelaar weten dat ze toch hadden besloten om de game in één keer uit te brengen. Wellicht dat de ontwikkelaar op deze manier wil experimenteren met het uitbrengen van hun games, aangezien Tell Me Why in drie weekelijkse episodes uitkwam en Life is Strange over een langere periode.

In Twin Mirror stap je in de voetsporen van de journalist Sam die terugkeert naar zijn geboortestad Basswood. Als hij daar eenmaal aankomt, merkt hij dat er vreemde dingen gebeuren en gaat hij op onderzoek uit. Hierbij lijkt hij hulp van zijn innerlijke stem te krijgen, maar afhankelijk van de keuzes die je maakt blijkt deze niet altijd betrouwbaar.