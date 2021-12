Twelve Minutes komt naar PS5, PS4 en de Switch

Twelve Minutes, de interactieve thriller verschijnt binnenkort op consoles, inclusief de Nintendo Switch.

Bekende namen

Annapurna Interactive brengt op 7 december, Twelve Minutes uit. Een game die gaat over een man, een vrouw en een indringer. Een thriller, waarbij de stemmen worden ingesproken door bekende namen. Daisy Ridley (Star Wars), James McAvoy (Glass) en Willem Dafoe (Spider-Man). Er zijn al lovende kritieken, maar het is nog even afwachten tot de release. Het is wel goed om te zien dat een indie ontwikkelaar de kans krijgt zijn game zo mooi te presenteren. Luis Antonio is de bedenker en omschrijft de game als een tijdlus thriller.

Kijken jullie uit naar deze indie titel?