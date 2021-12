Twelve Minutes is nu beschikbaar voor de Switch

Een bijzonder geheim van je partner, een agent die zomaar binnenkomt vallen en het mysterieuze tijdreizen; Twelve Minutes verpakt het allemaal in een spannende, korte periode.

De top-down-game kwam afgelopen augustus al uit voor de PC en werd erg positief ontvangen. Je spelt telkens korte stukken van 12 minuten waarin je haastig op zoek moet naar een manier om een agent tegen te houden die jou en je partner overvalt met een aanhouding. Elke keer als je wordt geslagen, vermoord of het appartement verlaat, beginnen de 12 minuten weer opnieuw. Door nieuwe informatie te vergaren, spullen te vinden en tactieken te proberen kom je steeds dichterbij de waarheid, en bij het voorkomen van de arrestatie.

Wat de game extra bijzonder maakt is dat de drie personages zijn ingesproken door Hollywood-acteurs Willem Dafoe, James McAvoy en Daisy Ridley. Twelve Minutes is per direct verkrijgbaar voor het kleine prijsje van €20,99.