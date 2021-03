Twelve Minutes houdt je tussen de 15 en 18 uur zoet

Ondanks dat de naam Twelve Minutes heel anders doet vermoeden, zal je een flinke tijd in de game spenderen om deze te voltooien.

Volgens regisseur Luis Antonio duurt het minimaal 15 uur om de game te voltooien, maar kan dat oplopen tot een uur of 18. In een interview meldt hij namelijk dat de game eigenlijk langer duurt dan ze zelf hadden verwachten.

“De cyclus duurt twaalf minuten, maar de agent komt bijvoorbeeld na drie minuten in het verhaal”

, zegt de regisseur.

“Als dit Ground Hog Day was, dan zou Bill Murray omkomen tijdens het ontbijt. Wanneer je eenmaal de agent overleeft, wordt de cyclus voortgezet. We schatten in eerste instantie in dat het zo’n acht uur zou duren om uit te spelen, maar in de praktijk is dat tijdens onze testen zo’n vijftien tot achttien uur gebleken. Dus het gaat diep en bevat wat ik een bevredigend einde zou noemen.”

Daarnaast meldt de regisseur dat het niet heel lang meer duurt voor de game verschijnt.



“De game is in de laatste, láátste fase. We doen kwaliteitstests, we polijsten, een hoop playtesten om ervoor te zorgen dat de game soepel loopt en ronden de muziek af. Hij komt binnenkort uit, zeer binnenkort – zeker weten dit jaar nog. Een exacte datum weten we nog niet, maar wanneer dat gebeurt delen we die.”

In Twelve Minutes speel je als een man die in een tijdscyclus terecht komt, nadat hij en zijn vrouw zijn vermoord. Aan hem is het de taak om te overleven voor de 12 minuten voorbij zijn en hij dus weer doodgaat. Door met objecten in huis te combineren, zullen spelers tot een beter eindresultaat kunnen komen. De game werd vorig jaar al aangekondigd tijdens een van de Showcases van Microsoft en verschijnt later dit jaar voor Xbox-platforms en pc.