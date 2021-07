Tweede uitbreiding voor Assassin’s Creed Valhalla, The Siege of Paris, 12 augustus verkrijgbaar

De tweede uitbreiding voor Assassin’s Creed Valhalla, The Siege of Paris, is vanaf 12 augustus verkrijgbaar.

Daarnaast bevat het derde gratis seizoen, Sigrblot Season, nieuwe exclusieve beloningen en activiteiten. Het Sigrblot Festival is live vanaf donderdag 29 juli en loopt door tot en met 19 augustus.

The Siege of Paris speelt zich af in Francia en brengt Eivor op een gevaarlijk pad vol aangrijpende missies langs het Frankische platteland, op weg naar een van de beruchtste veroveringsgevechten uit de Vikinggeschiedenis. Om het op te nemen tegen nieuwe soorten vijanden, krijgen spelers nieuwe wapens, vaardigheden, uitrustingen en skills. The Siege of Paris introduceert ook de terugkeer van infiltratiemissies, gebaseerd op de welgekende Black Box-missies. Met infiltratiemissies krijgen spelers de vrijheid om te kiezen wat voor hen de beste manier is om hun aangewezen doelwit te elimineren. The Siege of Paris is beschikbaar voor alle Season Pass-bezitters of apart verkrijgbaar voor alle bezitters van de game.

Vanaf donderdag 29 juli vieren spelers de zomer in het tijdelijke Sigrblot Festival, een traditioneel Vikingfestival om de start van het Raiding-seizoen te vieren. Tot en met 19 augustus zijn er verschillende festiviteiten in de Ravensthorpe-nederzetting rond het traditionele vreugdevuur, waaronder:

• Flyting, vechttoernooi en dobbelsteen mini-games.

• Drie nieuwe missies.

• Exclusieve beloningen, waaronder decoraties voor de nederzetting, customization items en wapens. Ook is het eenhandige zwaard Skrofnung te verkrijgen met Sigrblot tokens in de festivalwinkel voor een gelimiteerde tijd.

Om het Sigrblot Festival te ervaren, moeten spelers Engeland bereiken, een van de eerste verhaallijnen voltooien – Grantebridgescire of Ledecestrescire – en hun nederzetting niveau 2 laten bereiken.

Een andere update is gepland voor later dit seizoen en brengt een geheel nieuw River Raids map pack met zich mee, met bestemmingen verspreid langs de rivieren van Francia en Ierland.