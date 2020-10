Tweede trailer Demon’s Souls toont gevecht met Armoured Spider en meer

Gisteren heeft het YouTube kanaal van PlayStation de tweede trailer online gezet van de aankomende Demon’s Souls remake.

In de trailer zien we weer de schitterende graphics naar voren komen in een spannend gevecht met de Armoured Spider en de Firelurker. Daarbij zien we ook voor het eerst het gebruik van magie door de speler, wat voor veel spectaculaire lichtflitsen zorgt. De game lijkt weer te draaien op een 4K resolutie op 60fps, net als de vorige trailer. Let wel: spoiler alert voor spelers die Demon’s Souls nog niet kennen, want er worden twee bazen getoond!

Demon’s Souls wordt op 12 oktober uitgebracht op de PlayStation 5.