Tweede levering PS5 komt dit jaar nog

Goed nieuws voor de grote meerderheid die geen PlayStation 5 heeft weten te bemachtigen; de tweede levering komt voor het einde van het jaar.

Voor het einde van jaar klinkt vaag genoeg om een tijdje te duren, maar gezien het nu eind november is, is dat dus binnen een maand (en een week). De grote vraag is natuurlijk; ‘hoe groot is die levering?’ Daar is dan weer geen duidelijkheid over. De vraag naar de next-gen console van Sony is enorm, vele malen groter dan de levering van vorige week donderdag. Er is een grote kans dat ook de tweede levering nu al grotendeels uitverkocht is, met de pre-orders die al sinds de launch staan. Daarvan konden lang niet alle orders geleverd worden, simpelweg door een schreeuwend tekort.

De PS5-launch was onze grootste console launch ooit en daarvoor willen we alle gamers bedanken. De vraag naar PS5 is gigantisch. We kunnen echter bevestigen dat er meer consoles beschikbaar zullen komen bij onze retailers vóór het einde van dit jaar. Hou hun kanalen in de gaten. — PlayStation Nederland (@PlayStationNL) November 25, 2020

De launch was natuurlijk een bijzonder rommelige. Met afstand hebben de meeste gamers misgegrepen en retailers hebben schrikwekkend weinig exemplaren binnengekregen. Zelf heb ik een exemplaar kunnen bemachtigen, mijn truc? Ik heb mijn pre-order geplaatst de dag nadat de naam ‘PlayStation 5’ bekend werd gemaakt. Daardoor zat ik bij de eerste paar, en achteraf gezien de enige paar die bij mijn lokale GameMania een PS5 heeft kunnen ophalen. Nu is er dus voor iedereen een tweede kans! Verwacht alleen geen wonderen, persoonlijk vermoed ik dat ook de tweede levering niet genoeg zal zijn om iedereen te voorzien van een console. Probeer dus vandaag nog de jouwe zeker te stellen.

Er is nog geen nieuws over de tweede levering van de Xbox Series X en Series S. Zodra we daar iets over opvangen lees je dat natuurlijk hier!