Tweede DLC Immortals: Fenyx Rising verschijnt nog deze maand

De game zelf is pas op 3 december uitgekomen en eind januari mochten we al de eerste DLC ‘A New God’ toevoegen aan de ervaring. Op 25 maart komt daar de tweede DLC ‘Myths of the Eastern Realm’ bij. Daarin kom je in een nieuw gebied, met een nieuwe held in de Chinese mythologie mag spelen. Van te voren klinkt het een beetje alsof dit gemakkelijk een erg vermakelijke tweede game had kunnen zijn, maar het is een DLC. Eentje waar ik persoonlijk erg benieuwd naar ben.

Chinese mythologie

Je gaat aan de slag als Ku, een Chinese held die in de eigen mythologie een totaal nieuw verhaal in een nieuwe open wereld beleeft. Als je moeite hebt met het wachten van twee weken, dan is er ook nog meer goed nieuws, want je kan vanaf vandaag een nieuwe quest doen in de main game. De quest ‘We Are Not alone’ zal te vinden zijn in het zuiden van de valley of the eternal spring en is een stamina testende platform puzzel in de wolken. Deze quest is trouwens niet nodig om te voltooien als je straks alleen de DLC wil spelen. Je hoeft daarvoor ook niet de main game of de eerste DLC te hebben gespeeld. Het staat daar helemaal los van.