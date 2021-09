Twee THQ Nordic-spellen zijn nu geheel gratis te verkrijgen

Uitgever THQ Nordic geeft tijdelijk twee spellen geheel gratis weg via Steam.

Het gaat om twee klassiekers: Titan Quest Anniversary Edition en Jagged Alliance 1: Gold Edition. De spellen kunnen tot 23 september zonder kosten gedownload worden via het Steamplatform.

Titan Quest is een Action RPG die origineel uitkwam in 2006. Het spel is nog het beste te vergelijken met Diablo, maar dan in een wereld vol Griekse mythologie. In 2016 verscheen de Anniversary Edition op Steam, een complete ervaring waarbij de multiplayer weer intact was gemaakt. In 2018 verscheen het spel op de PlayStation 4 en Xbox One en dit jaar kregen we zelfs een Android- iOS-versie.

Jagged Alliance is nog een stuk ouder: het originele spel kwam uit in 1994. Het gaat om een tactisch turn-based spel en wordt gezien als een retroklassieker. De Gold Edition heeft ook de Deadly Games-uitbreiding, wat het spel net wat meer vlees geeft.

Gratis is altijd goed, dus als je een PC hebt zou ik ze zeker proberen!