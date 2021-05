Indiegame Baldo: The Guardian Owls is al vijftien jaar in ontwikkeling. Het spel, dat vaak wordt vergeleken met Zelda en de Studio Ghibli-films, laat zichzelf nu zien met twaalf minuten aan gameplay.

Gamingwebsite IGN plaatste de beelden op haar YouTube-kanaal. Het laat gameplayonderdelen zien zoals verkennen, verzamelen en combat. Het spel heeft op dit moment geen releasedatum.